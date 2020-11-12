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Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом

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Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом
Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян считает, что большинство заведений, которые из-за карантина закроются на выходные, не являются местами массового заражения. Он предлагает проанализировать данные мобильных операторов, чтобы понять, где и как именно люди заражаются COVID-19.

Свою позицию Бно-Айриян озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Экс-глава Киевской ОГА назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом "реально катастрофической" и отметил, что не понимать этого могут только люди, которые не побывали в больнице. Он считает, что без быстрых и решительных действий в Украине скоро может быть по более чем 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.

"Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом. Ну просто это же так не работает.

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Мы же живем в ХХІ веке, где все - это одни большие данные (big data). Ну вот почему не провести вместе с мобильными операторами серьезный анализ того трафика людей. Где целый цифровой вице-премьер Михайло Федоров (Mykhailo Fedorov)? Это же его сейчас должен быть выход. И такая система или модель должны были быть разработаны давно, не в ноябре", - пишет Бно-Айриян.

Подобный анализ позволил бы точечно определить и закрыть заведения, в которых происходит больше всего заражений.

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"Ну и второй вопрос – работа. Это сложнее. Но тоже реально. Важно максимально стимулировать людей перейти в онлайн и работать из дому. Простыми методами и просьбами не обойдешься. Нужен иной подход. ... Но всех закрывать дома и лишать заработка – нельзя ни при каком раскладе. COVID веслом не победить", - отметил он.

Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом 01
Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом 02

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    в гребле веслом есть одна команда, - #********! и ответ на неё, - #********! ))
  • dfasf sdfsdfs
    Для богатіїв не треба, бо їх покладуть у віп палати, будуть колоти вітамінами, під боком рятівний кисень, ШВЛ, по декілька медсестер на особу. А звичайну людину в кращому випадку кинуть за 100 км від дому в коридорі на каталці і всі будуть проходити повз, не звертаючи уваги. Власники клубів, ресторанів не хочуть врачати гроші, а бидло хай втрачає своє життя...
  • Zenitchik
    На справді дивний пост.
    1. З якого це переляку він об'їхав пів країни? Нащо він це робив?
    2. Якщо ти бачив в лікарнях ці неподобства, то куди ти звертався щоб їх усунули? Перед ким ставив ці проблеми?
    Чи воно може на темі ковіда тільки піаритися, щоб про нього Бно не забули?
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