Новости • Местные выборы-2020

"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар

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"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар
Партия "Европейская Солидарность" заняла первое место на выборов в Киевский областной совет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"17 дней понадобилось ТИК, чтобы наконец подвести официальные результаты выборов в Киевский областной совет. Возможно, так долго считали, потому что уверенное первое место здесь получила "Европейская солидарность". Наш результат почти сто тысяч голосов! Поэтому у "ЕС" будет 25 депутатов, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины", 9 у ОПЗЖ", - написала Сюмар.

Депутат отметила, что в партии готовы к переговорам с проукраинскими политическими силами, которые разделяют программные принципы "Европейской Солидарности" в области. "Воля избирателей в области очевидна - формирование большинства во главе с "ЕС", - отметила она.

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Сюмар, также сообщила, что "ЕС" победила на выборах председателей десяти ОТО на Киевщине, но объявление их победителями "пока затягивают всеми возможными способами".

Нардеп напомнила, что впереди обжалование результатов в Василькове, перевыборы в Украинке, Броварах и Борисполе. "В каждом из этих городов будем бороться за победу", - заявила представитель "Европейской Солидарности".

ЕС заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар 01

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Топ комментарии

  • orionemc2 a7fce8b3
    Щас у ЗЕбилов диарея начнёца - ЕС обошла при Слуг УРода....щас будут изрыгать тонны проклятий, ЗЕбильные аж усераюца от Порошенко.
  • Олег Тихонов 055f40a1
    Вот как бывает, вчера ЗЕбобики грозно махали кулачками выгоняя Порошенко на Ростов, особо упоротые ЗЕбилы призывали к расправе над порохоботами, а сегодня они жалостливо поджав хвосты проиграли выборы ЕС.
  • Frol Fedoroff
    Что петь будешь, когда на следующих выборах "СН" вообще без депутатских ксив останется?
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