Морской трибунал ООН разделил на две стадии дело об иске Киева против РФ за захват трех украинских кораблей в Черном море

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, вынес решение о разделении на две стадии - юрисдикционную и по сути - производства по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что Арбитраж рассмотрит предварительные возражения относительно юрисдикции, представленные Российской Федерацией 22 августа 2020 года, на предыдущем этапе производства.

"Практика разделения производства распространена в международном арбитраже. Напомним, что другие дела Украины рассматривались по аналогичным механизмам и нами были успешно преодолены юрисдикционные замечания Российской Федерации как в Международном Суде ООН, так и по иску в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

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В МИДе напомнили, что Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации за незаконный захват ею трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей в апреле 2019 года. В Международном трибунале по морскому праву Украина добилась оперативной выдачи знакового приказа о применении временных мер. Почти единогласно, 19 голосов к одному (против был только российский судья), суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, который содержит изложение фактов, обоснование юридической позиции, доказательство и свидетельство.

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Наконец во внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что Российской Федерации не удастся избежать ответственности за дерзкое нарушение норм и принципов международного права, в частности абсолютного иммунитета военных кораблей, которое она совершила, задержав в Черном море и затем удерживая украинские военно-морские суда "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

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Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.