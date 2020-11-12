В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий

Опыт других стран показывает, что карантин выходного дня действительно ограничивает социальные контакты и уменьшает количество инфицированных COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат СН, председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп привел пример Израиля, где в середине июля количество выявленных больных в сутки составляло 1 700 человек. А после введения карантина выходного дня за две недели инфицированных стало в три раза меньше - около 600 в день. Однако, когда со временем ограничения ослабили, а карантин выходного дня отменили, то темпы распространения коронавирусной болезни значительно возросли. И в конце сентября в стране был установлен антирекорд - почти 9 тыс. инфицированных. И тогда власти были вынуждены ввести полный локдаун на несколько недель: закрыли школы, рестораны, предприятия, запретили отходить от дома более чем на 1 км. Сегодня в Израиле зафиксировано только 146 новых больных.

"То есть работает и первый, и второй сценарий. Но в первом случае наносится огромный удар по экономике. У Израиля есть ресурсы, чтобы его выдержать. А Украина? Конечно, нельзя однозначно утверждать, что в нашей стране карантинные ограничения в выходные дни дадут результат. Нужно учитывать специфику Украины, нежелание местных властей выполнять любые запреты, установленные на уровне государства", - считает Радуцкий.

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Депутат напомнил, что карантин выходного дня введен временно, до 30 ноября.

"У нас будет время посмотреть, как в наших условиях действуют эти ограничения. Не приведут ли они к побочному эффекту. Когда, например, в пятницу все рестораны будут забиты людьми и там начнут массово нарушать карантин. Это может нивелировать позитив, который мы ожидаем от карантина выходного дня. Пока мы сдержанно относимся к новым ограничениям. Мы не можем не реагировать на то, что количество инфицированных уже более 11 тысяч в сутки", - отметил Радуцкий.

В то же время он выразил мнение, что ограничения должны сопровождаться программами поддержки бизнеса: "Необходимо решением правительства четко приравнять карантин выходного дня к форс-мажорным обстоятельствам. Это позволит предпринимателям рассчитывать на скидку на аренду помещения. Также необходимо прописать, какую компенсацию от государства получат работники, которые не будут работать в выходные дни".

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