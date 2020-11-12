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Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

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Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня
Правительство Украины опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальном сайте Кабмина. 

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.

Среди них запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку; ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей; спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

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Топ комментарии

  • dfasf sdfsdfs
    Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
  • Куприк
    А жрать им шо ? А за хату/комуналку хто платить будет ? Може Зиленскай Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня - Цензор.НЕТ 6186
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    Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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