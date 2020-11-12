На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров.

Об этом говорится на странице сети в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, в будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.

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Напомним, премьер-министр Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

Сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Глава Минздрава Степанов был возмущен рекламой магазина, в МВД пообещали проконтролировать выполнение правил карантина сетью "Эпицентр".