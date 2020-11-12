Вениславский о люстрации Татарова: Закон об очищении власти "является сомнительно-конституционным"

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал закон о люстрации "сомнительно-конституционным" и отказался оценивать, стоило ли люстрировать назначенного зампредседателем ОП бывшего чиновника МВД времен Януковича Олега Татарова.

Об этом Вениславский сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Оценивать нынешнего заместителя председателя Офиса Татарова по поводу того, насколько он соответствует или не соответствует закону "Об очищении власти", надо с той точки зрения, что сам закон является сомнительно-конституционным", - заявил Вениславский.

В прошлом Вениславский как эксперт-конституционалист и бывший глава Харьковской люстрационной палаты был приобщен к разработке текста законопроекта, который позже стал законом, и, по его словам, уже тогда он высказывал свои замечания.

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"В 2014 году в комитете по вопросам правовой политики выступал и сказал, что "как специалист в области конституционного права прекрасно понимаю риски, которые вы закладываете в этот законопроект". Я понимаю, что он является антиконституционным, потому что нет персонально доказанной вины того или иного лица, которую закон относит к тем должностям, подпадающим под действие закона "Об очищении власти", - пояснил Вениславский и добавил, что саму идею люстрации он полностью поддерживает.

При этом, оценивая деятельность Олега Татарова, Вениславский отметил, что, по его мнению, он "профессионал, который понимает, как необходимо осуществлять те функции, которые на него возложены по распределению обязанностей".

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Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.

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