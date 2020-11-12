Степанов: на улице маску можно не носить, штрафовать за ее отсутствие будут только в общественных местах

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, где можно появляться без маски, не подвергая опасности здоровье и кошелек.

Об этом он рассказал в эфире "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"На улице носить маску не нужно. Исключение - это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, когда на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше одного метра. Просто надевайте маску - это безопасность", - пояснил Степанов.

Министр напомнил, что штрафовать будут только за пребывание без маски в общественных местах.

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"Штрафы будут выписываться за нахождение без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске", - подчеркнул Степанов.

Он напомнил, что механизм наложения штрафов за отсутствие маски в общественном месте сейчас похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения: нарушителю штраф должны выписывать сразу на месте.

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