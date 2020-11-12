Адвокат Антоненко Круговой опубликовал текст апелляционной жалобы

Защита музыканта Андрея Антоненко, которого прокуратура подозревает в убийстве журналиста Павла Шеремета, опубликовала текст апелляции на решение суда о продлении Антоненко содержания под стражей.

Текст апелляции опубликован на сайте юридической компании "Сенс Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 11:30 7 декабря.

Адвокат Дмитрий Круговой обращает внимание суда на то, что ходатайство о продлении Антоненко ареста прокуратура подала с опозданием, а в аргументации решения продлить арест судья Голуб сослалась на искаженную цитату решения ЕСПЧ.

Он считает, что в ближайшие 2 года дело об убийстве Шеремета рассмотреть не успеют, ведь суд назначает заседания раз в 2 месяца. Остальные подозреваемые, напоминает адвокат, при ослаблении меры пресечения не пытались скрыться от следствия.

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"Андрей Антоненко - известный музыкант, никогда не привлекался к уголовной ответственности, женат, имеет прочные социальные связи - постоянное место жительства, престижную службу в Вооруженных силах Украины, у него двое несовершеннолетних детей, из которых старший сын имеет существенные проблемы со здоровьем, жена и пожилая мать, нуждающаяся в уходе. Тем временем имущественное положение обвиняемого и его семьи не позволяет ему длительное время скрываться", - сказано в апелляционной жалобе.

Круговой также отметил, что в случае освобождения из СИЗО Антоненко не сможет влиять на свидетелей, ведь ни один из них не дал показания против музыканта.

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"Прошу отменить постановление Шевченковского районного суда г. Киева от 21.10.2020 в части продления меры пресечения в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича, в удовлетворении ходатайства прокурора - отказать", - говорится в документе.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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21 октября суд продлил всем троим подозреваемым меру пресечения. Таким образом, Андрей Антоненко останется под стражей как минимум до 19 декабря.

После оглашения решения у здания суда произошли столкновения. Активисты попытались перекрыть выезд автозака с Антоненко. Пострадал как минимум 1 человек. Полиция открыла уголовное дело по статье о вмешательстве в деятельность сотрудников правоохранительных органов.