Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук

Местные выборы на оккупированном Донбассе могут состояться в конце марта. Для этого нужно, чтобы в январе Верховная Рада приняла закон об особенностях этих выборов. Выборы могут быть только мажоритарными, а не пропорциональными.

Об этом в интервью ТСН заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Если, скажем, в январе, допустим, ВР принимает закон об особенностях этих выборов. Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон. Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает", - рассказал Кравчук.

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По его словам, помимо закона об особенностях выборов в ОРДЛО нужно будет принять еще несколько законов.

"О демилитаризации, недопущении преследования невинных лиц. Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону", - подчеркнул Кравчук.

При этом дата проведения выборов в ОРДЛО, по его мнению, не является критичной. Гораздо важнее, чтобы Украина перед этим получила контроль над границей.

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"Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украиной над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам", - пояснил Кравчук.