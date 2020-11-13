От COVID-19 до конца года умрут 20 тыс. украинцев, - Милованов

Президент Киевской школы экономики, экс-министр экономики Тимофей Милованов считает, что до конца года коронавирусная болезнь станет причиной смерти 20 тыс. украинцев. По состоянию на сегодня от COVID-19 скончались 9 145 жителей Украины.

Об этом Милованов заявил в эфире ТСН, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ваших цифрах мы можем увидеть, что 9 тысяч человек погибло. Это примерно половину сейчас мы видим активных случаев из всех, что есть. Умножьте это на два - и вы будете знать, что до конца года погибнет 20 тысяч человек в целом", - сказал он.

Милованов уверен, что такого количества смертей от коронавируса можно было избежать.

"Если бы не были б изменены критерии в сентябре и августе, по нашему моделированию ... Я должен сказать, что модели ошибаются, то есть, это не абсолютная правда. По нашему моделированию, количество погибших в стране на конец года было бы 4-6 тысяч. То есть, уже один раз выбрали политическую целесообразность - и потеряли 14-16 тысяч человек", - заявил Милованов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Он добавил, что сейчас в Украине снова выбирают политическую целесообразность.

"Почему мы не вводим жесткий карантин, который правильно делать? Ответ на это: потому что у нас нет денег компенсировать тому бизнесу, который будет вынужден не работать", - отметил президент Киевской школы экономики.

Также на Цензор.НЕТ: Супружеская пара врачей умерла от коронавируса на Львовщине: "До самого своего конца они помогали больным, боролись за каждую жизнь"