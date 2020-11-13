406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, сколько трудоустроенных с начала карантина, с марта месяца? 406 тыс. трудоустроенных через службу занятости", - сказал Гетманцев.
При этом он указал, что за прошлый год более 13 млн украинцев официально не получили ни копейки доходов. А 5 млн 300 тыс. человек официально не получают доходы уже 10 лет.
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"Вы знаете, сколько людей в Украине не получали на протяжении 10 лет ни одной копейки доходов, из людей трудоспособного возраста, не предпринимателей и не пенсионеров? 5 млн 300 тыс. Это что означает? Человек же не святым духом питался. Человек просто живет в тени. За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов. Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени", - подчеркнул Гетманцев.