Садовый: Бюджет Львова из-за пандемии COVID-19 недополучил 1 млрд грн

Из-за пандемии коронавируса бюджет Львова недополучил 1 млрд грн. От введения карантина выходного дня могут пострадать 50 тыс. львовян.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.

"В этом году мы, как город, недополучаем 1 млрд грн. Знаете, сколько государство забирает из нашего бюджета реверсной дотации? 591 млн. Так, извините нас, с нас деньги берут, мы из того ковидного фонда получаем крохи. Что это за ответственная политика? Как мы можем жить в стране, когда одним можно все, а другим ничего?", - сказал Садовый.

По его словам, 50 тыс. жителей Львова могут пострадать от введения карантина выходного дня.

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"Львов всегда был и есть городом малого, среднего бизнеса, и от этого решения у нас может пострадать 50 тыс. львовян и членов их семей. Два дня Львов лихорадит, я каждый день общаюсь с предпринимателями", - отметил мэр.

Садовый также подтвердил, что во Львове не будут выполнять решение правительства о карантине выходного дня.

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"Поэтому на сегодняшний день мы не будем во Львове акцептировать решение правительства, потому что оно является немудрым, вредным, и оно выгоняет на улицу 50 тыс. человек. Кто их будет кормить? Они же завтра придут к местному совету, они не поедут к правительству", - подчеркнул он.