"Полный локдаун возможен, если заработает протокол сортировки", - "слуга народа" Радуцкий

Полный локдаун возможен, когда заработает протокол медицинской сортировки, который предусматривает предоставление медпомощи пациенту, у которого больше шансов на выздоровление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи страхования Михаил Радуцкий.

"Полный локдаун возможен, если не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и это автоматом локдаун страны, когда врач должен выбирать кого спасать, а кого нет", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что локдаун, который правительство объявило весной, был введен из-за того, что система здравоохранения не выдерживала нагрузки.

Ранее Радуцкий отметил, что карантин выходного дня дает возможность отсрочить пиковую нагрузку на систему здравоохранения.

"Что касается карантина выходного дня, цель правительства не разорвать цепь (заболеваемости. - Ред.), разорвать цепь может только полный локдаун, но карантин выходного дня может уменьшить количество заболевших," перезагрузить "кровати и все остальное", - сказал Радуцкий, добавив, что сейчас проблема не столько в кроватях, а в недостатке врачей и медицинских работников, которые тоже болеют коронавирусной болезнью.

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По мнению Радуцкого, нет уверенности, что карантин выходного дня даст положительный результат, поэтому он и введен только на две недели, до 30 ноября.

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение на территории всей страны ограничений оранжевого уровня. Также решений правительства на три недели, начиная с 14-15 ноября, вводит карантин выходного дня.