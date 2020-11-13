Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки

В среду, 11 ноября, наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 7 в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том говоритсяв отчете ОБСЕ за 11 ноября.

В Донецкой области СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня (в том числе 89 взрывов неопределенного происхождения) в районах к северо-востоку от н. п. Коммуна (неподконтрольный правительству, 56 км к северо-востоку от Донецка). В течение предыдущего отчетного периода в области не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения) в районах вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 14 нарушений режима прекращения.

Также сообщается, что после того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 2 255 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 850 взрывов, 45 пролетевших неопределенных боеприпасов, 26 вспышек дульного пламени и 24 осветительные ракеты, а также 1 310 очередей и выстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ