Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих зафиксирован один обстрел в районе Каменки. Потерь среди украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - говорится в сообщении.

В частности, недалеко населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды в течение суток зафиксировано открытие огня по украинским позициям, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

В штабе отметили, что огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

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"С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – сообщили в пресс-центре ОС.