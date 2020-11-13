Украина в ОБСЕ: У РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами

У России, оккупировавшей части территории Украины и Грузии, нет никаких оснований называть миротворцами своих военных, отправленных в Нагорный Карабах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.

"Российская Федерация, продолжающая агрессивные действия против Украины, включая временную оккупацию вооруженными силами Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами", - заявил он.

Украинский дипломат добавил, что продолжающаяся оккупация Россией части суверенной территории Грузии также ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России в регионе Южного Кавказа и "дискредитирует понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права в целом и Устава ООН в частности".

В то же время Цымбалюк заявил, что Украина приветствует прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха.

"Мы считаем, что следующие шаги должны быть направлены на восстановление стабильности и благополучия в регионе, а также на продолжение международных усилий с целью достижения полного урегулирования карабахского конфликта на основе международного права", - подчеркнул украинский дипломат.

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Он также подтвердил "последовательную и безусловную поддержку Украины суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ".

Как сообщалось, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.

Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.