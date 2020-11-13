В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 ноября 2020 года. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 587 человек;
летальных случаев - 172;
выздоровели - 6155 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585).
За все время пандемии в Украине
заболели - 512 652 человека;
выздоровели - 233 849 человек;
летальных случаев - 9 317;
проведено ПЦР-тестов - 3 828 912.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - рассказал Степанов.