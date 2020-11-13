В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, зафиксированы 11 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 172 человека, выздоровели 6 155 человек.