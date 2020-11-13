Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук

Все цивилизованные страны видят, что боевые действия на востоке Украины может обернуться катастрофой как для Европы, так и для всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН.ua.

"Смотрите, новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами, а я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания у власти, среди горячих точек дважды назвал Украину. Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", - сказал он.

Кравчук отметил, что урегулированию ситуации на востоке Украине способствует "План совместных шагов" по Донбассу, который открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ.

"Сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас. Но в этом перечне задач, которые будут решаться на пути к этой великой цели, конечно, задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где на днях должна состояться встреча политических советников в формате видеоконференции. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят наши оппоненты ... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор - Россия. Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе Украины, какие условия, и не идти на какие- либо уступки", - сказал первый президент Украины.

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Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что план Украины по Донбассу будет рассматриваться и в ТКГ, и в рамках общения советников нормандской четверки.