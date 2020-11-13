Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1083 случая. Среди лидеров - Днепропетровская и Запорожская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1 083), Днепропетровской (740), и Запорожской (727) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 13 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1083 человека.

Общее количество инфицированных составляет 48 646 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 938 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 17 979 пациентов.

По состоянию на 13 ноября количество активных больных в Киеве составляет 29 729 человек.

Отметим, что до сегодняшнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Запоржская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 740 человек. Общее количество инфицированных - 19 909. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 563 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 7 940 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 11 406.

В Запорожской области коронавирусом заболели 727 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 811 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 164 человека, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 2 868 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области составляет 13 779 человек.