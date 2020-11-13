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Вопрос легализации оружия в Украине можно вынести на референдум, - Геращенко

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Вопрос легализации оружия в Украине можно вынести на референдум, - Геращенко
Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"У меня есть компромиссный вариант. Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я предложил бы: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься", - сказал замминистра.

По словам Геращенко, главный аргумент против легализации - вероятность случайных смертей.

"Это очень серьезный вопрос. Многие люди могут погибнуть абсолютно случайно из-за того, что будет раздаваться это оружие не тем, кому надо", - сказал замглавы МВД.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вот жеж свыня. У самого то оружия поди целый арсенал
    Вопрос легализации оружия в Украине можно вынести на референдум, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8257
  • Valery Greff
    Формулировка "Легализация оружия" - это банальная манипуляция, т.к. в Украине ЛЕГАЛЬНО приобрести оружие можно было, есть и будет есть всегда (за исключением автоматического и короткоствольного, можно приобрести хоть АК, хоть М-16, хоть снайперскую винтовку с цейсовской оптикой). Проблема не в приобретении оружия, а в отсутствии Закона, регламентирующего ПРИМЕНЕНИЕ оружия для защиты себя, своих близких, своего имущества и предотвращения преступлений.
  • Русский Алкаш
    Как вы ******* со своей заботой, только заботитесь не там где нужно, потому что всем мусарам и госслужащим нужно будет стать внезапно вежливыми.
    Власть имущие сразу спустятся с небес на землю и станут ближе к народу.
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