Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это вещевые и продуктовые", - отметил Рубан.
Также глава столичной Госпродпотребслужбы рассказал, как относится к идее карантина выходного дня.
"Это полумера, которая может привести к снижению социальной активности. Сегодня при таком стремительном росте заболеваемости это одна из мер, которая может сдержать рост заболеваемости. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в пределах всей страны", - отметил Рубан.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.