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Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан

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Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан
Некоторые рынки будут работать, несмотря на локдаун выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это вещевые и продуктовые", - отметил Рубан.

Также глава столичной Госпродпотребслужбы рассказал, как относится к идее карантина выходного дня.

"Это полумера, которая может привести к снижению социальной активности. Сегодня при таком стремительном росте заболеваемости это одна из мер, которая может сдержать рост заболеваемости. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в пределах всей страны", - отметил Рубан.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.

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Топ комментарии

  • volley
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  • Макс Томин
    европа так и сделала. а у нас блин как всегда
  • Дмитрий Ч
    Да там, их хрен разберешь - там по ходу, укоренились уже целые династии Вовки, Кравчуки, Ляшки, Савченки, Рубаны.... (прям сраная "игра престолов")
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