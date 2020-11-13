Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3"

Украина требует от России предоставить объяснения по поводу того, как обнаруженный Миссией ОБСЕ российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" оказался на Донбассе и кто им управлял.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 12 ноября, в Вене.

"Россия должна прекратить поставки вооружения, боеприпасов и наемников и вывести их из Украины. 8 ноября СММ заметила систему электронной борьбы СБ-341В "Леер-3" на аэродроме близ города Луганск. Это - современная российская система, выпускается с 2015 года. Мы призываем российскую делегацию объяснить, как эта система попала на территорию Украины и кто ею руководит", - заявил он.

Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 8 ноября на территории аэродрома вблизи оккупированного Луганска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (СБ-341В "Леер-3").

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки

Как сообщалось, Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированном Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" , "Репеллент-1", "Торн", "Тирадо-2" и др.