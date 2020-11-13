Украина в ОБСЕ потребовала от РФ объяснить появление на Донбассе современного российского комплекса РЭБ "Леер-3"
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 12 ноября, в Вене.
"Россия должна прекратить поставки вооружения, боеприпасов и наемников и вывести их из Украины. 8 ноября СММ заметила систему электронной борьбы СБ-341В "Леер-3" на аэродроме близ города Луганск. Это - современная российская система, выпускается с 2015 года. Мы призываем российскую делегацию объяснить, как эта система попала на территорию Украины и кто ею руководит", - заявил он.
Ранее в СММ ОБСЕ сообщили, что 8 ноября на территории аэродрома вблизи оккупированного Луганска беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил комплекс радиоэлектронной борьбы (СБ-341В "Леер-3").
Как сообщалось, Миссия ОБСЕ уже неоднократно информировала об обнаружении на временно оккупированном Донбассе различных типов российских систем радиопомех и радиоэлектронной борьбы: Р330 "Житель", "Леер-3" СБ-341В, 1Л269 "Красуха-2", РБ-109A "Былина" , "Репеллент-1", "Торн", "Тирадо-2" и др.