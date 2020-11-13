В Харькове мужчина во время проводимого полицией обыска достал гранату и угрожает ее взорвать, - источник
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Мужчина во время обыска достал гранату и угрожает себя взорвать.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.
Сегодня, около 9 утра, полицейские проводили обыск по месту проживания ранее судимого мужчины.
Во время обыска мужчина достал осколочную гранату, выдернул чеку и, угрожаю взрывом, закрылся в доме.
Полицейские ввели в действие спецоперацию "Гром".
Как сообщила полиция Харьковщины на странице в сети Facebook, на место выехало руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.