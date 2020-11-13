В семи областях Украины загрузка коек не превышает 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 13 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в семи областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 54,5%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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