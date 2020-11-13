Новости

Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко

2 08644
Нацбанк не будет печатать деньги для финансирования дефицита бюджета, - глава НБУ Шевченко
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не планирует прибегать к денежной эмиссии для финансирования расходов государственного бюджета.

Об этом Шевченко заявил в интервью "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Нацбанка, финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке.

"Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название. Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использование любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета, - объяснил Шевченко.

Читайте: Заробитчане переслали в страну $8 млрд за 8 месяцев текущего года, - Нацбанк

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Больше всего меня бесит даже не то что у них нет денег. Они могут быть кретинами, они не виноваты в этом. А то что они одновременно воруют так что дым идет. Все эти строительства в пустоту, списывание долгов, фиктивные банкротства которых еще год назад не было. Если всё это убрать, то проблем было бы намного меньше.
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Если так ответили, точно запустят станок.
  • Старый зольдат
    Кто то ему верит? Станиславский точно нет.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости