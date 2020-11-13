Степанов о коронавирусе: "У нас не будет легкой зимы, нам будет очень тяжело"
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Главная задача - пройти эту зиму с наименьшими потерями среди людей в результате пандемии коронавируса.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Минздрава отметил, что он понимает и осознает, что "легко зимы не будет".
"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь. Чтобы как можно меньше людей умерли от этой тяжелой, страшной болезни", - подчеркнул Степанов.