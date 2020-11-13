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Уголовную ответственность за сокрытие имущества от декларирования необходимо восстановить до конца декабря, - НАПК

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Уголовную ответственность за сокрытие имущества от декларирования необходимо восстановить до конца декабря, - НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подчеркивает - важно восстановить уголовную ответственность за недостоверные сведения в декларациях чиновников уже в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАПК.

"Только так будет возможно привлечь к ответственности за ложь в декларациях 2020 года нечестных чиновников", - подчеркнули в Агентстве.

"Отмечаем, что согласно Уголовному кодексу Украины, любые изменения в него должны быть внесены отдельным законом. Поэтому для возвращения уголовной ответственности за сокрытие имущества от декларирования должен быть разработан отдельный законопроект, быстрое принятие которого возможно лишь при условии голосования за основу и в целом. Напомним, что ежегодный период декларирования длится с 1 января по 31 марта. Чтобы наказать человека за сокрытие имущества от декларирования, соответствующая статья Уголовного кодекса должна действовать на момент подачи декларации. Если законопроект будет принят, например, в феврале 2021, то все, кто успеет подать декларации ранее, уйдут от ответственности", - объяснили в НАПК.

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Топ комментарии

  • Майкл Дорси
    А ублюдков из КС хорошо бы расстрелять до конца ноября?
  • Андрій Васильович
    устроили срачь непонятно из-за чего. надо не за сокрытие от декларации сажать, а за незаконное обогащение. кто вам это мешает сделать?
  • Візор Гук
    1000%
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