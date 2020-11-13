В ВСУ зафиксирован 21-й летальный случай от коронавируса, за сутки 185 инфицированных, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 2 379 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 21-й летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Военнослужащий (Киевская область) с 19.09.2020. находился на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" с острой формой коронавируса, внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. Положительный ПЦР-тест от 16.09.2020.

Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось, 23.09.2020 года начали нарастать явления дыхательной недостаточности, в связи с чем больной был переведен в реанимационное отделение.10.11.2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, в результате быстрой нарастающей полиорганной недостаточности, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата.

За прошедшие сутки зарегистрированы 185 новых случаев COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. Дома под присмотром медицинской службы находятся 155 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 5 168 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 366 человек. Количество военнослужащих у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 35 человек.

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