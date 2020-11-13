Главврач Полтавской больницы Глебов о COVID-19: У нас уже происходит сортировка. Берем только тяжелых. Врачи зашиваются. На 60 больных четыре медсестры

В Полтавской области больницы для инфицированных COVID-19 загружены на 86%. Еще немного и пациентов с коронавирусом некуда будет класть. В больницах не хватает медиков.

Главный врач Полтавской городской больницы №3 Анатолий Глебов рассказал, что сейчас в больницу "легких" пациентов уже не берут, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"У нас происходит сортировка. Больные в состоянии легкой и средней тяжести отправляются домой под наблюдение семейного врача. Берем только тяжелых, тех, кому понадобится кислород. Мы уже по опыту знаем, кто может отяжелеть. Как правило те, у кого есть диабет, особенно инсулинозависимые, у кого есть стенты или меняли клапан на сердце. Опыт показывает, что при интоксикации организма у таких людей могут быть серьезные осложнения", – говорит Глебов.

Поэтому в больнице с коронавирусом молодых пациентов почти нет, в основном тут люди 60+. В больнице 100 коек, 86 из них заполнены. Но расширяться уже некуда.

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"Можно еще три места организовать, ну, 7 мест, не больше", – говорит главный врач.

Он уверяет, что город и область им помогают финансово и проблем с кислородом практически нет. А вот с врачами и медсестрами – беда. Несмотря на то, что поликлинику закрыли, а медперсонал перевели работать в стационар, медиков все равно не хватает.

"В реанимации еще ситуация лучше, там на десять больных в смену работает три медсестры. А вот в отделениях и врачи, и сестры зашиваются. Там четыре медсестры обслуживают 60 больных. Единственное, мы добились от НСЗУ достойной оплаты для людей", – говорит Глебов.

Врач уверяет, что всплеск больных коронавирусом и пневмониями дали такие мероприятия, как День города и выборы.

"Когда люди собирались, варили кашу, угощались, ходили на выборы, концерты. Мы это на себе уже почувствовали. Тем более, что жители Полтавы масочный режим не соблюдают, особенно молодые", – говорит Глебов.

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Медики не только болеют ковидом, но и умирают. Так 10 ноября в Полтаве из-за COVID-19 умер 55-летний заведующий неврологическим отделением городской больницы, бывший военный врач Виталий Нетребовский.