Повторные выборы мэра Борисполя назначены на 31 января, - ЦИК

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская обл.) назначены на 31 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, передает Цензор.НЕТ.

На местных выборах 25 октября победил действующий мэр Борисполя Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.

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Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.

Сначала на сайте ЦИК появилась дата 27 декабря 2020 года.