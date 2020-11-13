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Полиция проверяет информацию о "минировании" здания Рады (обновлено)

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Полиция проверяет информацию о "минировании" здания Рады (обновлено)
Сегодня, 13 ноября, поступило сообщение о минировании Верховной Рады. Сейчас на месте проводится проверка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Правоохранители отметили, что сообщение о минировании поступило в полицию в 9:20.

"Сейчас на месте работают службы. Информация еще проверяется", - сообщили в полиции.

О том, проводилась ли эвакуация из здания Верховной Рады, в полиции пока не смогли ответить.

По информации "Интерфакс-Украина", проверка завершена, взрывоопасных предметов не обнаружили.

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Топ комментарии

  • Kpnemo Kp
    проверяет информацию о "минировании" здания Рады...

    Гадя?
  • Кардан_вал
    А навіщо перевіряти на замінування об'єкт підвищеної токсичної небезпеки???
  • Олег Куницин
    Говорили вам савченко с рубаном выпускать не нужно было Поліція перевіряє інформацію про "мінування" будівлі Ради - Цензор.НЕТ 778
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