Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие сегодня, 13 ноября. По всей территории Украины действуют ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление относительно карантина выходного дня вступило в действие. Его результатов (карантина. - Ред.) Минздрав ожидает по итогам трех недель. По всей территории Украины сегодня действуют ограничения, характерные для оранжевой зоны. Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до красного уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Он отметил, что религиозные мероприятия регулируются Конституцией.

"Мы не можем запретить их проведение без введения чрезвычайного положения. Во время служб должны соблюдать требования по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.

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