Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие
Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.
"Постановление относительно карантина выходного дня вступило в действие. Его результатов (карантина. - Ред.) Минздрав ожидает по итогам трех недель. По всей территории Украины сегодня действуют ограничения, характерные для оранжевой зоны. Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до красного уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
Он отметил, что религиозные мероприятия регулируются Конституцией.
"Мы не можем запретить их проведение без введения чрезвычайного положения. Во время служб должны соблюдать требования по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Немчинов.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.