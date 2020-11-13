Предотвращен нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ, - контрразведка СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.
Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечению к ответственности виновных лиц.