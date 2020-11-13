Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов

Полномочия Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и в сфере экономики должны оставаться, если это связано с национальной безопасностью страны.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Баканова, проект закона о реформировании СБУ, который был разработан депутатами, не содействует усилению национальной безопасности, его текст очень разнится с первым вариантом, поданным президентом.

Также, глава СБУ отметил, что финальную редакцию текста никто из членов комитета не обсуждал с СБ.

"В целом такая "реформа" безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал глава СБУ.

Баканов убежден, что вопрос реформы спецслужбы "стал слишком политизированным": "Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии необходимо это понимать и уметь вовремя остановиться. В частности, и в публичном обсуждении некоторых норм".

Отвечая на вопрос о том, с какими нормами новой редакции проекта закона он не согласен, глава СБУ сказал: "С теми, которые не имеют ничего общего с реформой СБУ. Большинство из них уничтожают Службу и в условиях российской агрессии ослабляют всю систему безопасности нашей страны".

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Уточняя, какие аспекты могут причинить вред государственной безопасности, Баканов, в частности, отметил, что если СБУ лишат функции досудебного расследования и передадут эти полномочия другому органу, то это повлечет за собой не только дублирование компетенции, но и невозможность надлежащего расследования, поскольку подследственные СБУ дела имеют свою специфику.

Также, по словам Баканова, изначально законопроект предполагал концентрацию усилий СБУ на расследовании угрожающих госбезопасности преступлений, были продуманы рычаги недопущения СБУ к расследованиям исключительно экономических и коррупционных преступлений. При этом глава спецслужбы подчеркнул, что СБУ и сейчас не имеет полномочий расследования экономических и коррупционных преступлений, а негативный резонанс в обществе, прежде всего, вызван выполнением СБУ отдельных поручений от других правоохранительных органов.

Вместе с тем, по словам Баканова, в новом проекте закона СБУ полностью отстранена от сопряженного с экономикой функционала. "Законодатели пошли механически путем – изъяли из задач, функций и полномочий все положения, которые касаются экономики. Никто даже не упомянул ни объектов критической инфраструктуры, ни способов установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики", - пояснил глава СБУ.

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