За сутки в МВД выявили 360 новых случаев COVID-19, от осложнений умер один сотрудник. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 ноября зафиксировано 360 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, один скончался от осложнений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (27), Донецкой областях (24) и в г. Киеве (56).

С начала пандемии на коронавирусной болезнью заболели 17274 сотрудников МВД, выздоровели - 16228, умерли - 47.

"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 13 человек, выявили рекордные 1083 случая, среди заболевших 66 детей и 61 медик, - Кличко. КАРТА