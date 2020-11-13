За сутки в МВД выявили 360 новых случаев COVID-19, от осложнений умер один сотрудник. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на утро 13 ноября зафиксировано 360 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД, один скончался от осложнений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.
Наибольшее количество больных зарегистрировано в Днепропетровской (27), Донецкой областях (24) и в г. Киеве (56).
С начала пандемии на коронавирусной болезнью заболели 17274 сотрудников МВД, выздоровели - 16228, умерли - 47.
"Берегите себя и своих родных. Не занимайтесь самолечением и сразу обращайтесь к семейному врачу, если почувствовали симптомы заболевания", - сказано в сообщении.