"Укрпочта" будет работать во время карантина выходного дня
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Кабинет Министров Украины разрешил работу операторов почтовой связи на время карантина выходного дня до 30 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
"Почтовые офисы продолжают работать стандартно без изменений в работе. В частности, на время "высокого" сезона в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений "Укрпочты" по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения - по ранее установленному графику", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.