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Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк

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Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркивает, что распространяемая информация о якобы "заоблачных тарифах" на лечение президента Украины Владимира Зеленского от COVID-19 в больнице "Феофания" не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Единственное отличие пребывания Владимира Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", - отметил Подоляк.

Советник главы ОП заявил, что стоимость одного дня пребывания президента Зеленского в клинике "Феофания", включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет сумму, эквивалентную 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент клиники.

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"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", - подытожил Подоляк.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Ранее, в марте 2020 года президент Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Для кого то чай за 500 гр. в "Велюре" мелочь, а для кого то 1000 гр. заоблачные деньги. Тем более это чмо лечится не за свои, как пятый президент, а за мои, из бюджета, в который я плачу налоги. К слову Я ПЛАЧУ, а он НЕ ПЛАТИЛ и НЕ ПЛАТИТ.
  • vigo
    Ровно пять месяцев назад г-н Зеленский выразил желание "заболеть" коронавирусом.
    "Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Я предложил нашим: "Давайте, я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально. Чтобы люди понимали - это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу"..
    https://youtu.be/z2mixZ6E1JQ
    Видимо сейчас он решил, что время пришло.
    Причина проста - сместить информационное внимание с десятка острейших и неприятных ему тем, да еще и на фоне нового "шпионского скандала", на свою болезнь, отвлечь внимание, вызвать жалость и сострадание к себе.
    Во всем этом представлении Зеленского подвело незнание деталей.
    Г-н Зеленский профан в вопросах управления. В этом нет ничего страшного, пока он не начинает играть в то, во что он играть не умеет. И даже это не страшно, ему и не нужно знать тонкости управления, на то есть службы.
    Беда в том, что он профан настолько, что даже не знает что они есть.
    Есть четкие инструкции по действиям служб в случае заболевания или недееспособности президента.
    И первая из них - размещение на сайте главы государства официального заявления о болезни главы государства.
    Пока его нет все мендели на телеграммах и фейсбуках вкупе с "зеленскими" на твиттерах и телеграммах - это недостойная государства клоунада.
    Зеленский жив и здоров
    Он просто играет очередное шутовское представление на подмостках власти ...
  • Andriy Kalnyshevsky
    Та фейк єто все. Зеленский не может лечится в ВИП-палате в Феофании, потому что еще в марте он сказал что никаих ВИП-палат уже не будет.
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