Сообщения о "заоблачных тарифах" на лечение Зеленского в "Феофании" не соответствуют действительности, - советник главы ОП Подоляк
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Единственное отличие пребывания Владимира Зеленского в "Феофании" от любого другого пациента – это наличие у него коммуникационного оборудования и линий спецсвязи для работы онлайн. Любые сообщения о "заоблачных тарифах" в "Феофании" абсолютно не соответствуют действительности. Более того, скажу, что в столице далеко не "Феофания" держит первенство по стоимости одного дня лечения коронавирусного пациента", - отметил Подоляк.
Советник главы ОП заявил, что стоимость одного дня пребывания президента Зеленского в клинике "Феофания", включая врачебное наблюдение, диагностические процедуры, использование клинических препаратов, составляет сумму, эквивалентную 7,8 тыс. грн, и это стандартный "лечебный пакет", который получает любой пациент клиники.
"На сегодняшний день в "Феофанию" госпитализировано порядка 120 человек с коронавирусной инфекцией. И для каждого из них стоимость одного дня лечения составляет примерно такую же сумму. Небольшая итоговая разница определяется интенсивностью применения лечебных препаратов и несущественными изменениями в карте медпрепаратов", - подытожил Подоляк.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
Ранее, в марте 2020 года президент Зеленский обратился к украинцам в связи введением чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и пообещал, что в стране не будет ВИП-палат для ВИП-персон.