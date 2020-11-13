На Львовщине появился первый "шериф". ФОТОрепортаж

Полицейская станция открылась в курортном поселке Славское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Участие в торжественном открытии станции, которое состоялось 12 ноября, приняли заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области капитан полиции Дмитрий Михалец и председатель Славского объединенной территориальной общины Владимир Бега.

Славская объединенная территориальная община первой на Львовщине приняла участие в проекте "Полицейский офицер громады", главной целью которого является обеспечить каждую территориальную общину полицейским офицером, который будет работать на территории общины.

"Полицейский офицер громады осуществляет полномочия участкового офицера полиции, инспектора ювенальной превенции и патрульной полиции, а главная его задача - предоставлять жителям качественные полицейские услуги, ежедневно обеспечивать правопорядок на территории обслуживания, своевременно реагировать на проблемы общества и предотвращать совершение правонарушений. Проект внедряется для реализации принципа взаимодействия населения на основе партнерства, а оценивать работу правоохранителей будут сами жители", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что Славская ОТГ насчитывает 9 поселковых советов, ее площадь составляет более 430 квадратных километров, а население - почти 14 500 жителей. Славское известно своими горнолыжными курортами и базами отдыха, которые ежегодно посещают сотни тысяч туристов.

10 апреля начальник Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Василий Виконский и председатель Славского объединенной территориальной общины Владимир Бега подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Полицейский офицер громады", а за несколько дней до того был объявлен конкурс на две должности полицейских офицеров общины в Славском ОТГ, которые в дальнейшем заняли полицейские Андрей Зинич и Богдан Шрибак.

"Этот проект является одним из самых успешных, который реализуется в Украине, а его задачей является обеспечение каждой общины своим полицейским, который будет частью общины, в которой будет работать и жить, а оценивать его эффективность будут сами жители. Спасибо голове Славской объединенной территориальной общины, председателю райадминистрации, исполнительному комитету, депутатскому корпусу и всем членам общины за то, что проявляли инициативу и обеспечили поддержку в реализации этого проекта. Безопасность общества зависит от нашего сотрудничества и руководство полиции Львовщины гарантирует дальнейшую тесную коммуникацию в реализации всех проектов по безопасности в обществе", - отметил Дмитрий Михалец.

За счет общины полицейским выделили отдельное помещение, оборудованное всем необходимым для работы, а также полицейский автомобиль. Именно на полицейской станции будут дежурить правоохранители и сюда жители будут обращаться в случае необходимости.

"Я благодарен руководству полиции Львовщины за сотрудничество в рамках проекта "Полицейский офицер громады", за обученных и подготовленных правоохранителей, которые будут обеспечивать правопорядок в нашем обществе. Мы гордимся, что наша ОТГ стала первой на Львовщине, которая прошла этот путь и открыла у себя полицейскую станцию ​​и ожидаем, что эти два полицейских офицера вскоре станут частью нашего общества, обеспечивать соблюдение законности и реагировать на все обращения людей ", - подчеркнул Владимир Бега .