Явка во втором туре местных выборов будет значительно ниже по сравнению с первым, - ОПОРА

В гражданской сети "Опора" считают, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с первым туром из-за эпидемиологической ситуации и карантинных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Ситуация с антиковидными мерами является такой, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика является негативной", - отметила Айвазовская.

Что касается агитационной кампании на повторном голосовании 15 ноября, то по словам старшего аналитика "Опоры" Александра Клюжева, наблюдатели не зафиксировали интенсивных агитационных мероприятий в поддержку кандидатов. Он отметил, что значительный сегмент агитации проходит через интернет и раздачу агитационных материалов.

"Наши наблюдатели отслеживали процесс который касается преждевременной агитации между первым туром и повторным голосованием со стороны кандидатов, которые имели шанс взять участие в повторном голосовании в целом. В частности, мы отслеживали агитацию в социальных сетях и, по предварительным подсчетам, за этот период политические игроки израсходовали более 144 тыс. долларов на проведение такой агитации, что скорее всего не попадет в отчеты по избирательным фондам", - добавила Айвазовская.

Что касается нарушений со стороны кандидатов, который принимают участие в повторном голосовании, то "Опора" на зафиксировала большого массива нарушений, что в первую очередь связано с коротким сроком кампании и отсутствием публичных мероприятий.

По данным "Опоры", в 7 городах повторное голосование будет проходи 15 ноября, в 11 городах – 22 ноября и, предварительно, в двух городах – 12 ноября.

После этого у избирательных комиссий будет до 5 дней для установления результатов повторного голосования.

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