Если Запад не будет конкурировать в Черном море, это значит, что Россия может здесь делать все, что угодно, - экс-командующий силами США в Европе Ходжес

Украина является краеугольным камнем для безопасности на Черном море, и Запад должен конкурировать здесь с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

"Черноморский регион это своеобразное поле для конкуренции между Востоком и Западом, и я верю, что конкуренция великих держав может предотвратить большие конфликты, если мы будем конкурировать в дипломатическом, информационном, экономическом, а также военном пространствах. Мы говорим, что регион важен для нас, и мы собираемся размещать здесь ресурсы. Мы будем поощрять частные инвестиции в этот регион. Мы привлечем вас к ответственности в международных судах - это все часть соревнований. Если мы этого не будем делать, то мы прямым текстом скажем России: вы можете делать здесь все что угодно, ведь мы проиграли и мы больше не можем влиять на ситуацию. Именно поэтому Россия была готова применить силу против кораблей ВМС Украины в ноябре 2018 года. Они были уверены, что мы на самом деле не собираемся на это реагировать, и они были правы. Они были почти уверены, что мы не собираемся никак реагировать, когда они захватили 20% Грузии, и они были правы. Итак, если мы рассматриваем Черноморский регион как поле для конкуренции, то мы должны конкурировать там. Я могу использовать еще одну метафору - Украина является краеугольным камнем, который, вы знаете по архитектуре, является ключевым камнем и несет всю тяжесть арки, например, в окне или в здании. И это Украина. Украина является краеугольным камнем", - отметил он.



Читайте также: Украина является "краеугольным камнем" в противостоянии за Черное море, - генерал США Ходжес

Ходжес подчеркнул, что Россия использует Крым не только как военную базу для влияния в Черном море, но также как дверь в Средиземноморье и Ближний Восток.

Читайте также: Для деоккупации Крыма необходимо исключить плюрализм мнений наших партнеров: "то снимаем санкции, то не снимаем", - адмирал Воронченко