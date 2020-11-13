Парламентский комитет объявил новый конкурс на должность судьи КС
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Комитет по вопросам правовой политики 13 ноября поддержал объявление нового конкурса на вакантную должность судьи Конституционного суда Украины.
За это решение проголосовали 18 членов комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
После данного решения на сайте Верховной Рады обнародуют информацию о начале конкурса. Кандидатов на должность судьи будут вносить депутатские фракции и группы.
Как сообщалось 6 ноября, Верховная Рада не смогла назначить судей на вакантные должности в Конституционном Суде.