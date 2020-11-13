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Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов

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Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов
Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA "Артемида" о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран-участников программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства.

Таким образом, Украина стала девятой страной, которая подписала Договоренности в рамках "Артемиды".

"Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы "Артемида", - подчеркнул глава Госкосмоса Усов.

Также подписания Договоренностей будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряла силу 22 января 2019), расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана 2016 году.

Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы "Артемида".

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Топ комментарии

  • Oljik
    Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 3428
  • Senator S 01a656ec
    Последним президентом США кто говорил о мощных американских вооружениях был Рональд Рейган Горбачеву в Рейкьявике 11 октября 1986 года.С тех пор американцы не хвастались ядерный оружием...,у них его нет,от слова совсем... Госкосмос подписал соглашение с NASA о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов - Цензор.НЕТ 5755
  • Oljik
    Просто редакторам треба правильно називати структури. В Україні нема госкосмосу, а є Державне космічне агентство України, хоча і в цій назві кацапський душок - правильно не агентство, а агенція.
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