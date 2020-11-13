Минздрав одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

Министерство здравоохранения одобрило использование реконвалесцентной плазмы, содержащей нейтрализующие антитела класса IgG против SARS-CoV-2 для лечения COVID-19.

Это закреплено обновленным протоколом оказания медпомощи для лечения COVID-19, утвержденным приказом Минздрава 11 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Минздрав одобрил введение плазмы в начале заболевания (до появления антител), наиболее эффективно - в течение 72 часов от появления первых клинических симптомов.

При этом реконвалесцентная плазма может быть использована для раннего специфического лечения COVID-19 только для пациентов, которые имеют лабораторно подтвержденный SARS-CoV-2, тяжелое или критическое течение заболевания, либо прогностические факторы прогрессирования до тяжелой или критического состояния.

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