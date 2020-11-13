С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
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Сегодня, по состоянию на 12:00, со стороны оккупантов осуществлены две огневые провокации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, противник, используя минометы калибра 82 мм, обстрелял позиции украинских сил вблизи Каменки, а в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет.
"Все указанные обстрелы, как в течение прошлых, так и текущих суток, имели провокационный характер, поэтому огонь не открывался", 0 сказано в сообщении.
Также сообщиется, что боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.