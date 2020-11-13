Местные органы власти не могут игнорировать карантин выходного дня, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что местные органы власти не могут игнорировать введение карантина выходного дня в их регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Я не понимаю, как городские головы могут это игнорировать, так как деятельность местных органов власти на выходные дни не ограничивается... Это постановление не имеет никакого отношения к деятельности исполнительных органов местных советов. Каким другим способом они могут влиять на сферы, на которые они не влияют, я не знаю", - объяснил министр.

Немчинов отметил, что вся Украина сейчас находится в оранжевой зоне эпидемической опасности.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Читайте: Если карантин выходного дня не будет полностью реализован, то мы придем к полному локдауну, - Немчинов