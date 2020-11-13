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Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Карабахе, - разведка

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Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Карабахе, - разведка
Российско-оккупационные администрации по распоряжению российских кураторов продолжают мероприятия по ускорению процесса принудительной паспортизации населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ российское командование держит на особом контроле.

Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сказано в сообщении.

Также, как отмечают в украинской разведке, оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса "иностранного гражданина": "В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального свидетельствования".

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    Ферма по выращиванию боевых обезьян.
  • 5 копійок
    Домбасяни отримали паспорти з куркою і тепер повинні виконувати шо їм скаже *****.
  • Ben23
    Зато в Украине нет никаких ограничений для граждан с росссийскими паспортами. Кстати, как будут называться такие граждане Украины, которые принимают участие в российских миротворческих миссиях? Они не становятся автоматически уголовниками? Хм, думаю, что нет, потому что в Украине полный бардак с вопросами гражданства, подданства, резидентства и т.п.
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