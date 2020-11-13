Оккупанты на Донбассе проводят вербовку в российские "миротворческие" подразделения для выполнения задач в Карабахе, - разведка
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"Наличие российского паспорта является обязательным условием прохождения военной службы в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов российско-оккупационных войск. Процесс оформления военнослужащими паспортов граждан РФ российское командование держит на особом контроле.
Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - сказано в сообщении.
Также, как отмечают в украинской разведке, оккупантами рассматривается вопрос введения ограничений гражданских прав для лиц, имеющих паспорт гражданина Украины, с предоставлением статуса "иностранного гражданина": "В частности, предполагается лишить их "избирательного права", возможности заключать гражданско-правовые сделки, требующие нотариального свидетельствования".