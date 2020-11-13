Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно"

Заболевший СОVID-19 спикер парламента Дмитрий Разумков говорит, что продолжает выполнять свою работу дистанционно.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Разумков поблагодарил за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.

"Сотни теплых слов действительно помогают чувствовать себя лучше... Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений. Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Елена Кондратюк сделают все, чтобы Парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции", - написал Разумков.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

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