До 2027 года штат СБУ сократят до 20 тыс. личного состава, - Баканов

В Службе безопасности Украины планируют сократить штат, однако прорабатывают вариант "плавного сокращения".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов.

По словам главы СБУ, в начале работы над проектом закона вышли на оптимальную численность сотрудников Службы.

"Обоснованным является постепенное сокращение до 2027 года, чтобы в результате выйти на 20 тыс. личного состава (против нынешних 27 тыс. в обычный и 31 тыс. в особый период). Эта цифра основывалась на аналитике, расчетах, рекомендациях МСГ (Международная совещательная группа. - Ред.) и современных реалиях безопасности. Конечно, можно дискутировать и о 15 тыс. штата, приводя неудачные примеры численности спецслужб европейских стран, которые невозможно сравнить с Украиной ни по размерам территории, ни по количеству населения, ни по опасности угроз, с которыми они сталкиваются...", - подчеркнул Баканов.

"И еще один вопрос, который упрямо игнорируют "критики": в Службе работают живые люди, которых нельзя просто выбросить на улицу. Где взять средства в госбюджете на выплату компенсаций при почти одновременном увольнении половины штата? Поэтому вариант плавного сокращения, который предлагала Служба, более оптимальный. Он дает возможность выйти на пенсию тем военнослужащим, которые имеют достаточный стаж, и обновить нашу структуру. А государство не потеряет свои ресурсы", - добавил глава СБУ.

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