Рахманин - Зеленскому: Мода на понтовую дерзость проходит. Чтобы продуцировать видеоролики, необязательно занимать президентское кресло

Для выхода из конституционного кризиса необходимы изменения и Закона "О Конституционном Суде", и Основного закона в той части, что касается КС.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Если над государственным органом смеется высшее должностное лицо, это называется неуважение к государству. Неважно, нравится ему этот орган лице или нет. Если у нас государство, а не взеленский патриархат.

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Шутя о Конституционном Суде, Зеленский будто забыл о том, что он больше не актер. И, к слову, о том, что, если бы не КСУ, родная ему парламентская фракция была бы несколько меньше.

Легкомысленное, пренебрежительное или даже презрительное отношение к устройству, системе, правилам и коллегам в последнее время было политическим трендом. Поражение яркого последователя этого стиля, Трампа, доказывает, что мода на понтовую дерзость проходит. Недаром в Штатах говорили: больше всего к поражению Дональда Фредовича стремились в Госдепе и Пентагоне. Как выдвиженцы республиканцев, так и ставленники демократов. Ведь нельзя пренебрегать тем, что должен защищать. Не стоит разорять то, что является частью государства. Бесславный конец неизбежен.

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А для того, чтобы продуцировать твиты или видеоролики, необязательно занимать президентское кресло.

И немного о скучном, но необходимом. Наверное, есть смысл уточнения и Закона "О Конституционном Суде", и Основного закона в той части, что касается КСУ. Есть необходимость увеличения требований к кандидатам на должность судей КСУ. И относительно критериев доброчестности, и по объему и характеру знаний. Многолетний опыт прокурора или блестящее знание хозяйственного права не делает из человека конституционалиста. И понимать Конституцию и учить конституционное право надо ДО того, как получишь мантию", - рассказал Рахманин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, комментируя конституционный кризис: Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях".





Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.